3 jaar cel voor moeder die doodziek kind met olie en thee behandelde

In het Canadese Calgary is de 48-jarige Tamara Lovett wegens nalatigheid veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De vrouw liet het in 2013 na met haar zieke zoon naar de dokter te gaan en probeerde hem te genezen met homeopathische middelen.



Ervan uitgaande dat haar zoon een verkoudheid of een griepje had, behandelde ze zijn symptomen met paardenbloemthee en oregano-olie. De 7-jarige Ryan had echter een ernstige streptokokkeninfectie. Tien dagen was hij bedlegerig tot Lovett hem plots dood aantrof in bed. Lovett belde nog de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.



Rechter Kristine Eidsvik noemde de dood van Ryan 'zinloos' en wil met deze zware straf een sterk signaal uitzenden naar andere ouders. ,,Haar daden hebben geleid tot de gruwelijke en zinloze dood van een onschuldig kind dat haar hulp nodig had”, zei de rechter.



Anderzijds bracht Eidsvik ook begrip op voor Lovett en gaf ze aan te geloven dat de moeder ondertussen haar principes omtrent alternatieve geneeswijzen had bijgesteld. ,,Haar berouw is volgens mij oprecht”, aldus de rechter.



De advocaat van Lovett, Alain Hepner, pleitte voor een gevangenisstraf van één jaar en één jaar onder toezicht. ,,Ze heeft al levenslang gekregen doordat ze voor eeuwig de dood van haar kind op haar geweten heeft”, zei de raadsman.

Reacties

22-11-2017 11:41:11 allone





Rechter noemde de dood van Ryan 'zinloos'...,,Haar berouw is volgens mij oprecht”, aldus de rechter Dat klinkt alsof de rechter denkt dat ze het expres gedaan heeft

Volgens mij is de dood van haar zoontje 'straf' genoeg. Ik betwijfel of haar 3 jaar gevangenisstraf andere mensen zal helpen



22-11-2017 12:06:57 Emmo





Als ik het goed begrijp wil de rechter met dit vonnis andere mensen met vergelijkbare ideeën duidelijk maken dat dit niet toegestaan is. @allone : Hier in Nederland zijn er ook verschillende mensen overleden door verkeerd gebruik van alternatieve geneeswijzen. Sylvia Millecam is zover ik weet de bekendste daarvan.Als ik het goed begrijp wil de rechter met dit vonnis andere mensen met vergelijkbare ideeën duidelijk maken dat dit niet toegestaan is.

