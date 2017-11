Gestolen spullen John Lennon gevonden, waaronder zijn ronde bril

De Duitse politie heeft in Berlijn een 58-jarige man gearresteerd die probeerde gestolen spullen van John Lennon te verkopen. Hem zal oplichting en heling ten laste worden gelegd.



Volgens de Duitse media gaat het onder meer om enkele dagboeken van het in 1980 vermoorde lid van The Beatles en om zijn beroemde ronde bril.



Die werden in 2006 in New York ontvreemd bij Lennons weduwe Yoko Ono. Drie jaar geleden dook al een deel van de buit op in de Duitse hoofdstad bij een vermoedelijke heler. De politie trof tijdens een gerichte zoekactie meer objecten uit de nalatenschap van Lennon aan in een auto. De eigenaar is aangehouden en zijn koopwaar in beslag genomen.



Het OM liet weten dat een tweede verdachte in Turkije woont en niet kan worden opgepakt. De Süddeutsche Zeitung vermoedt dat het om Koral K. gaat, die jarenlang de chauffeur was van Yoko Ono. Hij zou haar eind 2006 hebben afgeperst. Na een deal met justitie kwam hij vrij en nam hij de wijk naar Turkije.

