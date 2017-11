Is het een schip of een ijsberg? Algoritme moet uitkomst bieden

Het Noors oliebedrijf Statoil roept programmeurs op om een algoritme te ontwikkelen om ijsbergen op satellietbeelden te onderscheiden van schepen.



De oliegigant heeft samen met het Centre for Cold Ocean Resource Engineering (C-CORE) een prijsvraag uitgeschreven via Kaggle. Inmiddels hebben zich ruim duizend teams aangemeld die in aanmerking willen komen voor het prijzengeld van 50.000 dollar.



Drijvende ijsbergen vormen een gevaar voor boortorens en de mensen die daarop werken. In gebieden met barre weersomstandigheden zijn olie- en gasbedrijven voornamelijk afhankelijk van satellietbeelden om te kunnen bepalen uit welke hoek het gevaar komt.



Met behulp van machine learning hopen C-CORE en Statoil het automatisch herkennen van schepen en ijsbergen op die satellietbeelden te verbeteren. Deelnemers aan de competitie hebben de beschikking over een database met 5000 satellietafbeeldingen van ijsbergen en schepen.



"Dankzij de deelname van meer dan duizend mensen van over de hele wereld hopen we nieuwe ideeŽn te krijgen voor een miezerige 50.000 dollar", aldus Desmond Power, vice-president van C-CORE, tegen het Canadese CBC News.

Reacties

22-11-2017 08:50:15 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.784

OTindex: 2.944

Quote:

Is het een schip of een ijsberg? Nee! Het is SUPERMAN!! Nee! Het is SUPERMAN!!

22-11-2017 09:41:11 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 61.471

OTindex: 27.793

als ze die ijsbergen met nieuwe technologie kunnen herkennen, kunnen ze dan iets doen als er ééntje op hun booreiland af komt

22-11-2017 09:58:02 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.784

OTindex: 2.944

@botte_bijl: Hard blazen.

22-11-2017 10:38:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.344

OTindex: 16.957





Punt twee: Ontwijken is de enige echte mogelijkheid.



: Zoveel blaas hebben ze nog niet @botte_bijl: Punt één: Hoe het verschil te zien tussen een ijsberg en een schip? mwah, een beetje temperatuurverschil? Een ijsberg is per definitie (ijs) in de buurt van de 0°. Een schip heeft een uitlaatgassen temperatuur van in de buurt van de 400° of meer, afhankelijk van de belasting van de motor.Punt twee: Ontwijken is de enige echte mogelijkheid. @venzje : Zoveel blaas hebben ze nog niet

22-11-2017 11:09:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.344

OTindex: 16.957

@allone : Ook dat is niet erg praktisch. Maar wel duur en gevaarlijk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: