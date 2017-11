Hoeveel man kan je kwijt op een motorfiets?

De 'Tornadoes' noemen ze zichzelf: een onderdeel van het Indiase leger dat al meerdere wereldrecords heeft gebroken.Zondag begonnen ze aan een nieuwe uitdaging: met zoveel mogelijk militairen een ritje maken op een motorfiets.Op een militair vliegveld in Bangalore heeft de groep een speciale motorfiets neergezet.De mannen stappen een voor een op de motor...Maar de poging mislukt, de mannen vallen van de motor.Wat er gebeurde is niet duidelijk. Misschien werd een van de twee kanten te zwaar of werd er een stuurfout gemaakt.Ze proberen het opnieuw: deze keer is de poging wel succesvol.Uiteindelijk weten 58 militairen op de motor te klimmen. Ze rijden 1200 meter in 2 minuten en 14 seconden.De 'Tornadoes' zetten met hun poging een nieuw wereldrecord en zijn dolblij.Het vorige record stond op naam van een ander onderdeel van het Indiase leger met de naam 'Daredevils'. Zij wisten in 2010 56 man op een motor te krijgen.