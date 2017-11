Lege plek: Catalanen wissen minister van foto, been blijft achter

Santi Vila was de enige Catalaanse regiobestuurder die opstapte voordat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Op een foto van het afgezette regiobestuur is de oud-minister opzichtig weggepoetst.De afbeelding werd gedeeld op de nieuwe website van de afgezette regering, die de kabinetsleden zelf de site van het "legitieme bestuur" van CataloniŽ noemen.Omdat de afgezette bestuurders vastzitten in Spanje of - zoals regiopresident Puigdemont - in Brussel verblijven, was een nieuwe foto maken niet mogelijk. Daarom is de afbeelding zo bewerkt dat de plek waar Santi Vila stond, nu leeg is.Maar aanvankelijk was het been van de opgestapte minister nog wel zichtbaar op de foto. Door een fout bij de bewerking werd dit lichaamsdeel niet gewist. De afbeelding werd opgepikt door Spaanse media. "Dit is wat er gebeurt als je geen budget hebt", zegt een medewerker van een Catalaanse televisiezender over de fout.Ook werd het plaatje op Twitter geplaatst door de leider van de Catalaanse partij Ciudadanos, die tegen afscheiding is. "Hahaha. Ik kan het niet geloven", schreef hij erbij.