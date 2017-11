Rijkste vrouw (22) van Noorwegen rijdt onder invloed: 25.000 euro boete

Een 22-jarige Noorse studente heeft een boete van 25.000 euro gekregen omdat ze onder invloed aan het rijden was. Nogal een bedrag voor een studente z

20-11-2017 16:21:49

In het algemeen ben ik niet zo'n voorstander van rucksichtlos nivelleren. Maar in het geval van dergelijke verkeersboetes maak ik graag een uitzondering.

Een rijke stinkerd merkt niet eens dat er een boeten van 100 moet worden afgetikt, voor iemand die net kan rondkomen is dat onvergelijkbaar veel zwaarder.



Overigens is beboeten afhankelijk van inkomen in meer Scandinavische landen gebruikelijk.