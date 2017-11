Kerstcadeau nodig? Amsterdammer maakt hobbelpaard van echte pony

Ben je nog op zoek naar een origineel cadeau voor de feestdagen? Dan heeft een Amsterdamse winkelier misschien wat voor jou! Normaal houdt de eigenaar zich bezig met het opzetten van overleden huisdieren en dierentuindieren, maar nu heeft hij iets speciaals: een hobbelpaard gemaakt van een echt paard."Een collega van mij had een paardenhuid weten te bemachtigen, die ze eigenlijk wilde gebruiken voor het Nederlands kampioenschap prepareren", vertelt maker Mario Molina Espeleta. Maar toen de huid daar toch niet geschikt voor bleek, kreeg hij een ander idee. "Laten we er een hobbelpaard van maken, zei ik. Het is een enorm mooie huid."Het was een compleet ander project dan normaal, zegt de preparateur van Taxidermy Amsterdam. "Er zitten ijzeren frames in, want het moet wel een kind kunnen dragen. Ook heb ik het onderframe moeten ontwerpen."Voor veel mensen zal het raar klinken, maar voor Mario is het een serieus project. "Ik hoop op ouders of grootouders, die het voor hun kind of kleinkind willen kopen. Het kan ook als kunststuk, maar ik wil eigenlijk wel dat mensen het gebruiken." Mario heeft nog geen kopers, maar het moet wel iemand met geld zijn. "Het paard kost 15.000 euro. Je kunt het dan ook nog helemaal optuigen zoals je zelf wilt", zegt hij.Mario benadrukt wel dat hij alleen werkt met dieren die een natuurlijke dood gestorven zijn, of al naar de slacht moesten. Ook dit paard was al geslacht omdat hij kreupel was. "We maken nooit dieren dood speciaal voor dit doel", zegt hij.Ook al is een wat vreemd project voor Mario, voor hem hoeft het zeker niet de laatste keer te zijn dat hij zoiets maakt. "Als iemand hierom vraagt kan ik het best nog een keer maken. Als je een dood paard hebt, dan kan het."