Op je lijn letten? Wetenschappers vinden eenvoudig trucje

Zout en suiker, het blijven kwelduivels voor wie op z’n ­gezondheid let. Maar Chinees onderzoek heeft de sleutel ­gevonden tot een gezonder dieet: pik

Wel jammer dat een aantal Aziatische specerijmixen (bijvoorbeeld pasta's voor rode of groene Thaise curry uit een toko) zo bremzout zijn. De hoeveelheid die wij gebruiken wordt vaak niet zozeer beperkt doordat het gerecht te heet wordt, maar juist omdat het te zout wordt. Je kunt die mengsels wel zelf maken, maar is door de week wel erg veel tijd.

20-11-2017 11:55:00

Inderdaad is het niet moeilijk om zelf je specerijen te mengen. Of gewoon apart van elkaar in je eten te doen.

Ik doe het al 40 jaar zo en er zijn daardoor inderdaad nauwelijks gerechten waar ik zout in doe.