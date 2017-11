Kerstwinkel open op dag van intocht: Ze hadden toch even kunnen wachten?

Zaterdagmorgen ging in een deel van de voormalige V&D in Nijmegen een enorme kerstwinkel open. Nog voordat Sinterklaas op de Waalkade arriveerde.Het liep meteen aardig vol in de nieuwe winkel. Maar het was nou ook weer niet superdruk. Kinderen verkleed als pieten draafden tussen de kerstmannen en kerstballen.Op een enkele uitzondering na vonden de klanten het eigenlijk maar niks: een kerstwinkel op de dag van de intocht van Sinterklaas. ,,Ze hadden best nog wel een weekje kunnen wachten’’, was de meest gehoorde opmerking.