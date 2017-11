Politie VS ziet hibiscusplant aan voor marihuana en houdt echtpaar aan

Een Amerikaans echtpaar dat ten onrechte was aangehouden na een blunder van agenten, klaagt de politie en een verzekeringsbedrijf aan.Een verzekeringsagent die de schade door een omgevallen boom opnam, dacht een marihuanaplant te zien bij een huis in de plaats Sarver in de buurt van Pittsburg. Hij maakte er foto's van en waarschuwde de politie, die gewapend op het huis af ging. Ook agenten zagen de hibiscusplant aan voor marihuana.De 66-jarige bewoonster van het huis Audrey Cramer opende half gekleed de deur en werd meteen in de boeien geslagen. Haar 69-jarige man kwam een half uur later thuis, waar hij met getrokken pistolen werd opgewacht. Hij kon de agenten er niet van overtuigen dat ze een blunder begingen, en zat even later naast zijn vrouw in de politieauto, ook met handboeien om.Toen de politie de fout bemerkte, werd het echtpaar Cramer zonder aanklacht vrijgelaten. De verzekeringsmaatschappij en de politie gingen vrijdag niet in op vragen over de flater.