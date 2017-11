Dimitri eet 2,5 kilo Nutella per week: Het gaat zelfs door de nasi

De 32-jarige Dimitri is misschien wel de grootste Nutellafan ter wereld. Hij werkt in zijn eentje per week zo'n 2,5 kilo van het spul naar binnen. "Spaghetti met Nutellasaus, nasi Nutella goreng, maar meestal eet ik het op brood of op een pannenkoek."



"Ik eet al van kinds af aan graag Nutella", zegt Dimitri. "Alleen toen zeiden mijn ouders nog wel eens dat het genoeg was." Op de vraag wat hij er dan zo lekker aan vindt, antwoordt de elektricien: "De smaak. De textuur. Alles."



Het blijft dan ook niet bij broodbeleg, Dimitri experimenteert geregeld met nieuwe recepten. Zo doet hij de chocoladepasta door de spaghetti, bij de kip en door de nasi. Al doet hij dat naar eigen zeggen niet al te vaak. "Meestal gaat het gewoon op brood of pannenkoeken."



Dat het niet gezond is, weet hij wel. "Mijn zoon en dochter eten het ook graag, welk kind niet? Maar we leren ze wel dat ze eerst een boterham met iets anders moeten eten. Dat doe ik zelf ook als de kinderen erbij zijn, om het goede voorbeeld te geven."



Hij maakt zich geen zorgen over zijn dieet. "Ik ben altijd al een grote eter geweest, dus ik eet nog genoeg andere dingen. Ik kom regelmatig bij de dokter en daar word ik gecheckt, dus ik weet dat ik geen voedingsstoffen tekortkom."



Nutella heeft sinds kort een nieuw recept. Dimitri probeerde dat uit voor de Belgische krant Het Nieuwsblad. Maar hoewel hij wel het verschil proeft, voorziet hij geen problemen. Alleen voor de nasi vindt hij het jammer dat het recept is aangepast. "De smaak van noten komt bij de nieuwe Nutella minder sterk door. Dat is jammer, want dat maakt de combinatie met nasi goreng net zo lekker. Maar hij is een stuk smeu´ger, ideaal om te verwarmen en veel smeerbaarder als het koud is."

