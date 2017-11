Japans spoorbedrijf: excuses, de trein vertrok 20 seconden te vroeg

In Nederland kijken treinreizigers er niet van op als de vertrektijd van een trein enkele minuten afwijkt van de dienstregeling. Maar in Japan geldt een andere standaard. In het Aziatische land heeft een groot spoorbedrijf excuses aangeboden omdat een trein 20 seconden te vroeg vertrok.



Afgelopen dinsdag verliet de trein het station in een buitenstad van Tokio om 9.44.20 in plaats van 9.44.40 's ochtends. Hoewel er geen reizigers waren die hierover hadden geklaagd, achtte de vervoerder excuses toch op zijn plaats. Op de website verontschuldigde de exploitant van de Tsukuba Express zich voor eventueel ongemak.



De fout was veroorzaakt doordat het personeel de dienstregeling niet goed hadden bekeken, schreef het bedrijf in de verklaring. De spijtbetuiging leidde tot verbaasde reacties in buiten- en binnenland. "Zelfs wij vinden dit grappig", schreef een Japanner op Twitter.



Gewoonlijk vertrekken treinen in Japan precies op tijd. De vertrektijden worden er niet genoteerd in minuten, maar in seconden. Het komt er voor dat conducteurs publiekelijk excuses aanbieden als treinen te laat vertrekken.



Ook van Japanse forensen wordt daarom verwacht dat zij altijd op tijd op hun werk verschijnen. Als dat niet het geval is, kunnen zij een 'certificaat van vertraging' laten zien. Op die manier weet de werkgever zeker dat de werknemer niet door eigen schuld te laat is. Zo'n document wordt verstrekt als een trein, bus of metro meer dan vijf minuten later vertrekt dan gepland.

