Balk knalt door voorruit: Chauffeur had engeltje op schouder

Een geluk bij een ongeluk bij het Noordhollandse dorp Burgerbrug. Een bestuurder van een bestelauto kreeg plotseling een grote houten balk door zijn voorruit.De politie Schagen spreekt van een 'engeltje op de schouder' van de chauffeur. Hij reed op de Pettemerweg toen er vanuit tegenovergestelde richting een vrachtwagen vol afval aan kwam rijden, die met zeil was afgedekt.Bij het passeren verloor de vrachtwagen de balk. Die sloeg hard door de voorruit. "Wonder boven wonder kwam de bestuurder met de schrik vrij", meldt de politie.Het bedrijf dat eigenaar is van de vrachtwagen, wil niet reageren op het ongeluk. "Ik kan er niets over zeggen", zegt een medewerker desgevraagd.