17-11-2017 12:35:57

Quote:

Met verbazing lazen wij (vliegers, Tactical Flight Officers en andere medewerkers) het nieuws betreffende onze inzet. Met een hevige emotie, boosheid en onmacht over de inhoud en de wijze waarop dit wordt gecommuniceerd. Als groep worden wij weggezet op een manier die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Bovendien wordt met de wetenschap van de ontwikkeling die wij als eenheid, mede dankzij jullie, collega’s in het hele land, hebben doorgemaakt de afgelopen 10 jaar, de frustratie en boosheid alleen nog maar groter.



In het verleden vlogen we ’s nachts nauwelijks en de vluchten die we overdag uitvoerden waren hoofdzakelijk voor milieudoeleinden. Aanhoudingen als gevolg van de inzet van de helikopter werden dan ook nauwelijks gemaakt.



In die 10 jaar tijd zijn wij van een op zichzelf staande afdeling gegroeid naar een afdeling die met al zijn mogelijkheden en middelen ten dienste staat van Politie Nederland. Onze trainingen en operaties zijn erop gericht om de collega’s op straat te ondersteunen, zowel voor wat betreft opsporing als het verhogen van de veiligheid van de collega’s en burgers.



Hierbij speelt Operations Driebergen een heel belangrijke rol. Zij zijn op de hoogte van alle details van meldingen en beoordelen op een zo goed mogelijke manier de inzet van de helikopter. Onze samenwerking is sterk gegroeid. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de aansturing.



Door deze manier van (samen)werken staat alleen al in 2017 de teller inmiddels op 200 aanhoudingen, die zonder de samenwerking tussen grond en lucht niet verricht zouden zijn. Verder hebben we samen met jullie mensen gevonden en gered die zonder deze samenwerking niet of te laat gevonden zouden zijn.



Maar nog veel belangrijker, we proberen er dagelijks te zijn voor die collega’s die solo of met meerderen een staandehouding doen en moeten wachten op backup, ongeacht of dat nu een reguliere controle is of een aanhouding voor een ‘grote’ zaak. Die duim omhoog van jullie (collega’s op straat) als wij erboven hangen is ons grootste compliment!



Wij zijn ons er terdege van bewust dat de inzet van een helikopter overlast met zich mee brengt; daarom wordt onze inzet op verschillende tijdstippen anders beoordeeld en proberen wij in de nachtelijke uren de overlast te beperken door niet langer aanwezig te zijn dan strikt noodzakelijk.



We voelen ons nu echter ‘gekaapt’’ door een ‘anonieme’ bron die kennelijk zichzelf ‘de groep vliegers’ vindt en met ongefundeerde uitspraken komt. Dit in plaats van persoonlijk het gesprek aan te gaan. Nogmaals, wij, de echte groep vliegers en TFO’s, kunnen ons absoluut niet vinden in de uitspraken gedaan in het nieuws.



Wij zijn bijna allemaal begonnen op straat; we worden dagelijks gedreven door het besef dat het werk op straat misschien wel het moeilijkst is van alle taken binnen de politie. We doen er alles aan om samen met jullie het verschil te blijven maken; of dat nu is voor een zadeldiefstal, gewapende overval of een moord. We werken wat ons betreft samen met jullie aan hetzelfde doel.



Dit doen we nu en zullen dit blijven doen, ongeacht waar en voor welke melding!

Inmiddels is op Fb gereageerd op dit verhaal. Oa door politie Dongemond geideeld. De luchtvaart agenten en die op de grond kunnen zich niet vinden in het verhaal.