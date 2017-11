Ziet eruit als een aardappel, smaakt naar watermeloen

Yacon is een knolgewas afkomstig uit de Andes maar de knol zou de nieuwe hit kunnen worden in de schappen. Hij breekt nu door in Belgie waar hij steeds meer verbouwd wordt en komt ook naar Nederland. De yacon ziet eruit als een vergeten groente of een zoete aardappel en smaakt naar fruit: een mix van appel, peer en watermeloen. De Yacon kan een nieuwe voedsel hype worden, zodra hij beter beschikbaar is: hij bevat weinig suikers `(zoals fruit), terwijl hij wel smaakt naar fruit. En als het je te lang duurt voor hij in de Nederlandse winkels ligt: je kunt het prima telen in je moestuin.