Je eigen land maken: geen last van wetten of politici

Als het aan miljardair Peter Thiel ligt, verrijst rond 2020 het eerste drijvende land in de Stille Oceaan. En mogelijk hebben we rond 2050 zelfs duizenden drijvende steden met eigen wetten. Thiel en de zijnen willen zo de mensheid bevrijden van politici.Peter Thiel richtte in 1998 betaalplatform PayPal op. Zijn persoonlijk vermogen wordt geschat op 2,7 miljard dollar. De Duitser heeft ambitieuze plannen met zijn vermogen, want hij wil over minder dan drie jaar het eerste drijvende land ter wereld oprichten. Hij heeft al een deal met de Frans-Polynesische overheid om nabij Tahiti te beginnen met bouwen.Omdat de constructie in internationale wateren zal drijven, wil Peter Thiel er een autonome natie van maken met eigen wetten. Joe Quirk, de leider van het project, vertelt aan The New York Times dat hedendaagse overheden vastzitten in de vorige eeuw. ,,Land zorgt voor een drang om het te controleren. Een drijvend eiland kan daar korte metten mee maken.Daarnaast bieden de nieuwe landen mooie kansen om nieuwe vormen van landbouw uit te testen. Het initiatief wordt in ondernemersparadijs Silicon Valley met veel enthousiasme onthaald. Via crowdfunding hopen Thiel en zijn kompanen minstens 60 miljoen dollar (51 miljoen euro) op te halen voor het project.