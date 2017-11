16-11-2017 14:12:20

Quote:

ďJuli is een inspiratie voor ons allemaalĒ, schreef een bewonderaar

Laatste edit 16-11-2017 14:13

sorry hoor, maar ik begrijp niet wat hier zo bewonderenswaardig aan is, voor iemand die zieke mensen verpleegt heb ik meer 'bewondering'. Wat voor zin heeft deze actie, behalve dat ze er lekker veel aandacht door krijgt, ontslagen is, en nu ook nog (waarom in godsnaam???) financieel gesteund wordt door .. nou ja, laat maar, ik wou zwakzinnigen zeggen