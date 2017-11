Enorm hert knalt door voorruit: zoiets hebben we nog nooit gezien

Er gebeuren regelmatig ongelukken met wild, zeker in het Oostenrijkse Kössen, maar daar keek dit keer zelfs de brandweer zijn ogen uit. Een enorm hert knalde daar door de voorruit van een auto."Zoiets hebben we nog nooit gezien", zei een woordvoerder van de politie tegen een Duitse krant. Op foto's is te zien hoe het dier in de auto ligt, met zijn gewei geklemd in het stuurwiel.De vader en zoon uit Beieren waren onderweg naar een skipiste toen ze het hert bij de Duits-Oostenrijkse grens raakten. Het dier werd gelanceerd door de klap met de auto en vloog door de voorruit, bovenop de vader.De zoon van 15 kwam er lichtgewond vanaf, de vader is er erger aan toe. Die raakte zwaargewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het hert heeft het niet overleefd.