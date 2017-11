Spelden in voedsel bij Vomar in Zaandam, drie aanhoudingen

De politie heeft drie inwoners van Zaandam aangehouden, nadat er bij een vestiging van supermarkt Vomar in Zaandam in diverse producten spelden waren gevonden. Het gaat om een jongen van 17, een meisje van 16 en een vrouw van 30. Inmiddels zijn de jongen en de vrouw weer vrijgelaten. Het 16-jarige meisje zit nog vast.



De spelden zijn volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevonden in dertien producten. Ze zaten onder meer in verpakte witlof, mini-komkommers, een groentesoeppakket, een mix voor cupcakes van Dr. Oetker, kattenvoer en Fruitella.



De supermarkt werd gealarmeerd door een klant. Vervolgens zijn de bewakingsbeelden van maandag nagekeken. Daaruit bleek dat er spelden waren gestopt in dertien producten.



Vomar roept klanten op om de producten die maandag zijn gekocht terug te brengen naar de winkel. De Vomar vraagt klanten om niet alleen de dertien producten te controleren. Ook de andere boodschappen die ze bij het filiaal Rozenhof in Zaandam hebben gedaan moeten klanten nakijken.

Reacties

16-11-2017 10:21:57 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.728

OTindex: 2.929

Welke perverse prikkel heeft ze dáár nou weer toe gebracht?

