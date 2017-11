Britse top-scrabbelaar geschorst, want niemand is groter dan het spel

In Groot-BrittanniŽ is een vooraanstaand speler van het bordspelletje Scrabble geschorst omdat hij heeft valsgespeeld. De 60-jarige Allan Simmons is betrapt op het terugleggen van zijn letters in het zakje, terwijl hij al gepakt had. En dat is tegen de regels.



De Britse Scrabblebond heeft, na uitgebreid onderzoek, besloten dat hij drie jaar niet meer mag meedoen aan wedstrijden.



Simmons is een bekende in het Britse Scrabble-wereldje. Hij werd een keer Brits kampioen, publiceerde boeken over het gezelschapsspel en was een van de oprichters van de Britse Scrabblebond.



Zelf is Simmons zich van geen kwaad bewust. Hij ontkent dat hij heeft valsgespeeld en zegt dat hij net als andere spelers ongelooflijk veel slechte letters had gekregen.



Ook was hij zich niet zo bewust van de regels. "De wedstrijden kunnen op het hoogste niveau behoorlijk intensief zijn en er gaat veel door je hoofd. Laat staan dat je minutieus bezig bent om erop te letten dat je de regels van het pakken van letters nauwkeurig opvolgt", zegt hij tegen de Britse krant The Times.



Een lid van de Srabblebond zegt in de krant dat hij het jammer vindt dat Simmons geschorst is, maar benadrukt dat "er niemand groter is dan het spelletje".



Simmons zegt dat hij van plan is om zich nu te richten op belangrijkere zaken in het leven.

Reacties

15-11-2017 17:45:10 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.065

OTindex: 27.817

Kampioen grabbelen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: