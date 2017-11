Man breekt heup tijdens boodschappen doen: 7,5 miljoen schadevergoeding

Een jury in de staat Alabama in de Verenigde Staten heeft geoordeeld dat een legerveteraan die zijn heup brak toen hij een watermeloen uit het schap probeerde te pakken in een Walmart, 7,5 miljoen dollar compensatiegeld moet krijgen. Walmart gaat in beroep.



De 59-jarige gepensioneerde sergeant Henry Walker wilde in juni 2015 een watermeloen uit een schap in de Walmart in Phenix City, Alabama pakken, toen zijn voet bleef haken in een houten pallet dat onder het schap geschoven was. De man viel en verbrijzelde zijn heup.



Volgens zijn advocaat van Walker heeft de val het hele leven van zijn cliënt veranderd: voor het ongeluk ging hij drie keer per week basketballen, nu heeft hij een rollator nodig om te kunnen lopen. De man klaagde Walmart dan ook aan voor nalatigheid: de winkel zou de veiligheid van de ruimte niet voldoende in acht hebben genomen.



De jury kreeg tijdens de rechtszaak beelden te zien van andere klanten die ook al over het betreffende palet waren gestruikeld. Afgelopen woensdag oordeelde ze dat de man recht had op 2,5 miljoen dollar in compensatiegelden voor de opgelopen schade en nog eens vijf miljoen dollar aan ‘strafgeld’ dat Walmart moet betalen.



De keten wil in beroep gaan tegen het vonnis en noemt de bedragen “excessief”.

Reacties

15-11-2017 19:41:31

Erelid



WMRindex: 2.919

OTindex: 2.891

Die 2,5 miljoen lijkt mischien veel, maar daar gaan de ziekte kosten en inkomsten derving ook van betaald worden. Aangezien ze geen verzekeringen hebben als hier, telt het een en ander snel op.

15-11-2017 19:48:26

Stamgast



WMRindex: 30.381

OTindex: 61.178

verbrijzelde heup heeft van zo'n kleine val.



: Hoezo inkostenderving? Hij is gepensioneerd?!



die 2,5 miljoen heeft hij misschien nodig, maar die andere 5 miljoen lijkt idd 'excessief'. Het is vooral opmerkelijk dat hij eenheup heeft van zo'n kleine val. @merlinswit : Hoezo inkostenderving? Hij is gepensioneerd?!die 2,5 miljoen heeft hij misschien nodig, maar die andere 5 miljoen lijkt idd 'excessief'.

