Man 15 keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs, rijdt gewoon weer vrij rond op straat

Een hardleerse Bredanaar is maandag voor de vijftiende keer in minder dan tien jaar betrapt op het rijden zonder rijbewijs.



De 32-jarige Bredanaar werd rond 11.50 uur in de Oranjeboomstraat in zijn woonplaats aangehouden in een huurauto, een Renault Clio.



Een agent herkende de vaste klant in de auto en wist dat hij geen rijbewijs heeft. Na zijn staandehouding reageerde de man opstandig, weigerde uit zijn auto te komen en beledigde de agenten. Na zijn formele aanhouding en een laatste waarschuwing hielden de politiemensen pepperspray in de hand, waarna de rijbewijsloze man inbond. Hij heeft sinds 2008 zijn vijftiende proces-verbaal gekregen voor rijden zonder rijbewijs en ditmaal ook een voor belediging.

Reacties

15-11-2017 10:16:13 mithe

Senior lid

WMRindex: 254

OTindex: 3

Wnplts: Dordrecht

Ik hoop dat de beste man zo onderhand wel een gevangenis straf mag. En dat er wel iets geregeld mag worden dat dit gewoon niet meer gebeurt.



Zoals: verplicht bepaalde rij cursuses (op enigenkosten). En uiteraard gewoon een rij ontzegging van meerdere jaren.



15-11-2017 10:18:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.154

OTindex: 16.774

@mithe : Ik heb zo'n idee dat hij van een ontzegging niet bijzonder onder de indruk zal zijn.

15-11-2017 11:42:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.712

OTindex: 2.921

Quote:

een laatste waarschuwing "Vijftiende en laatste waarschuwing!"

'Aha! Hij heeft het woord 'allerlaatst' nog niet gebruikt...'



Welke autoverhuurder verhuurt trouwens auto's zonder te vragen naar iemands rijbewijs? "Vijftiende en laatste waarschuwing!"'Aha! Hij heeft het woord 'allerlaatst' nog niet gebruikt...'Welke autoverhuurder verhuurt trouwens auto's zonder te vragen naar iemands rijbewijs?

15-11-2017 11:59:02 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.414

OTindex: 960



Hij is in ieder geval niet bang dat ze zijn rijbewijs afpakken, want die heeft hij niet @venzje , misschien gehuurd door zijn vrouw of een vriend.Hij is in ieder geval niet bang dat ze zijn rijbewijs afpakken, want die heeft hij niet

15-11-2017 12:31:06 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.861

OTindex: 172

S Het wordt gezien als een relatief klein vergrijp, dus hij moet waarschijnlijk af en toe, als er plaats is, een week of 2 zitten en dan is het weer gedaan.



Er is in Nederland geen cumulatief strafsysteem. Of je nu de eerste of 100x wordt gepakt, strafmaat is gelijk (zolang er geen rechter aan te pas komt)

15-11-2017 13:22:34 Haroldje

Senior lid

WMRindex: 568

OTindex: 4

Wnplts: Noord Brab

S

Is zijn rijbewijs ooit ingenomen of heeft ie überhaupt nooit een rijbewijs gehad?

Gelukkig hebben we zware straffen hier in Nederland... Wat een pareltje!Is zijn rijbewijs ooit ingenomen of heeft ie überhaupt nooit een rijbewijs gehad?Gelukkig hebben we zware straffen hier in Nederland...

15-11-2017 13:32:12 AndreJanssen

Actief lid

WMRindex: 116

OTindex: 3

Ontzegging van de rijbevoegdheid heb ik nooit begrepen. Ik hoor dat wel vaker bij een zware verkeersovertreding. Dit soort gasten kunnen al niet goed autorijden, krijgen een jaar ontzegging en mogen dan weer "gewoon" achter het stuur kruipen. Dat blijf ik heel raar vinden. Ik zou na een jaar niet autorijden toch minstens verplicht 10 rijlessen in de straf opnemen voordat zo'n gast zijn rijbevoegdheid weer terug krijgt. (Na goedkeuring van een eindtest met een CBR examinator uiteraard).

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: