Camera wordt opgeslokt door lava, overleeft en heeft alles gefilmd

Een GoPro-camera heeft een lavastroom overleefd en bleef ondertussen filmen. Het leverde heel bijzondere beelden op.Erik Storm van Kilauea EcoGuides, een toergroep in het Volcanoes National Park op Hawai, verloor zijn GoPro in een spleet die zich langzaam vulde met lava.GoPro’s staan er om bekend dat ze onverwoestbaar zijn, maar niemand had kunnen denken dat de camera hete lava van duizend graden zou kunnen doorstaan.Nadat de lavastroom was gestopt en afgekoeld, probeerde Erik zijn camera weer terug te vinden. Niet alleen was het apparaat nog bijna helemaal in tact, het had ook nog alles opgenomen.Dit zijn de indrukwekkende beelden van een camera in een lavastroom.