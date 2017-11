Amerikaanse miljardairs: Trump, verlaag onze belasting niet

Meer dan 400 Amerikaanse miljonairs en miljardairs doen een opvallende oproep: ze vragen Donald Trump om hun belastingen niet te verlagen.



Volgens de vermogende Amerikanen maken de Republikeinen een fout door de belasting voor de allerrijksten te verlagen, terwijl ze niets doen aan het terugbrengen van de enorme staatsschuld van het land. Bovendien zou een belastingverlaging voor rijken de ongelijkheid in Amerika alleen maar verder vergroten. Dat schrijven ze in een brief die deze week naar het Amerikaanse congres wordt gestuurd.

400 handtekeningen



De brief is opgesteld door dokters, advocaten, ondernemers en topmensen uit het bedrijfsleven, lid van de club Responsible Wealth. De meer dan 400 ondertekenaars vragen het Congres om geen wet aan te nemen die hun belastingen verder verlaagt. Sterker nog: ze vragen om de belastingtarieven voor rijken verder te verhogen. Ondertekenaars zijn onder andere de oprichters van ijsmaker Ben & Jerry’s, superbelegger George Soros, en filantroop Steven Rockefeller.



De hervorming van het Amerikaanse belastingstelsel is een van de belangrijkste plannen van president Donald Trump. Hij wil bijvoorbeeld dat het een stuk simpeler wordt. Zo gaat het aantal schijven in de plannen voor de inkomstenbelasting van zeven naar drie, en gaat het hoogste tarief van de inkomstenbelasting van 39,5 naar 35 procent.



Maar hij neemt ook een heel aantal maatregelen waar vooral de rijkste Amerikanen en bedrijven iets mee opschieten. Zo hoeft over een erfenis boven de 5,5 miljoen in het Trump-plan geen belasting meer te worden betaald.



Ook gaat de vennootschapsbelasting van 35 naar 20 procent voor grote multinationals, en naar 25 procent voor kleinere bedrijven, zoals winkeliers of kleinere advocatenkantoren. Investeringen die bedrijven doen mogen in een keer worden afgetrokken bij de belastingaangifte, en hoeven niet te worden uitgesmeerd over de jaren.



Trump meent dat zijn belastingplan lang niet alleen goed is voor de vermogende Amerikaan. Hij wil er ook werkgelegenheid mee te creëren. Want door het voor bedrijven gunstiger te maken, hoopt hij dat ze ook meer Amerikaanse werknemers aannemen als het ze voor de wind gaat.



Maar daar zijn de ondertekenaars van de brief het niet mee eens. "Een belastingverlaging is absurd", zegt Bob Crandall, voormalig topman van American Airlines en ondertekenaar van de brief. "Republikeinen zeggen dat we het ons niet kunnen veroorloven om geld uit te geven. Maar we kunnen het ons wel veroorloven om rijke mensen een enorm belastingvoordeel te geven. Dit slaat nergens op", zegt hij in de Washington Post.



In plaats van belastingverlagingen, wil de club van superrijken liever dat de overheid investeert in onderwijs, onderzoek en infrastructuur, maatregelen waar heel Amerika iets aan heeft. Deze week debatteert het Amerikaanse congres over het belastingplan.

Het komt meneer Trump natuurlijk zelf ook wel goed uit als deze wet erdoor komt.

Want ooit is hij geen president meer en dan profiteert hij hier enorm van.

Maar dit is het zoveelste onderwerp waar hij op stuk loopt.



nou deze 400 mensen slapen in ieder geval beter, gevalletje "Doneren doe je voor jezelf."

