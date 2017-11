Arnhemse Sanne wint een huis in Friesland via loterij van de voetbalclub

Voor de zekerheid had ze een flesje wijn in huis gehaald. Want ja, je weet maar nooit. Maar dat ze ook echt zou winnen? ,,Nee, daar heb ik geen moment aan gedacht. Net als met de Staatsloterij waar ik aan meedoe: zoiets overkomt altijd een ander.”Maar niet deze zaterdag dus. Deze zaterdag is alles anders. Sanne Verhoef (4uit Arnhem, die nog nooit iets van betekenis won, sleept de hoofdprijs van de jubilerende Friese voetbalclub Ouwe Syl in de wacht. Een echt en heel huis, ter waarde van twee ton, gelegen aan De Kolk in Oudebildtzijl, een dorp met 900 inwoners. En straks misschien met 901.Nummer 5140 werd door burgemeester Gerrit Krol als winnend lot uit de koker getrokken. Het nummer waarvoor Sanne Verhoef 98 euro had neergeteld, nadat ze op Facebook had gelezen van de bijzondere loterij en nadat ze had besloten daar uit sympathie aan mee te doen. ,,Nummer 5140, dat is ook 23 jaar lang mijn personeelsnummer geweest bij Centraal Beheer.”Toeval bestaat dus. Sanne Verhoef weet het nu zeker. Na het bekend worden van de uitslag belde ze eerst haar vrienden die ook een lot hadden gekocht. En toen ze hen eenmaal had overtuigd dat ze niet door haar in de maling werden genomen, stapte ze in de auto richting Friesland. Waar ze, misschien wel tot haar verbazing, warm werd onthaald. De Arnhemse antwoordde op gepaste wijze. Op het podium van de feestzaal greep ze de microfoon en begon een potje te zingen.,,Dat deed ze goed”, zegt Natascha van der Laan, voorzitter van Ouwe Syl. Ze ziet de winnares in de nabije toekomst nog wel verhuizen. ,,De mensen in het dorp willen dat wel. Ik heb al de opdracht gekregen haar over te halen. Zelf kom ik uit Ede en heb het hier ook helemaal gevonden. Oudebildtzijl is een heel toegankelijk dorp. Een warm bad.”Verhuizen? Sanne Verhoef wil er de komende dagen en weken even goed over nadenken. Ze heeft een fijn huis in Arnhem. Maar het gewonnen stulpje in Friesland mag er ook zijn, zo zei ze zaterdagavond laat na een eerste inspectie samen met de voorzitter van de voetbalclub.,,Ik had een Hans en Grietje-huis verwacht, maar het is juist hartstikke groot. En mooi. Ik hou van Friesland, ik kom er al jaren met enige regelmaat. Als ze hier een vitaliteitscoach zoeken - ik heb me net laten omscholen - ben ik hun vrouw.”Haar job bij Centraal Beheer is kortgeleden beëindigd. Dat gold al eerder voor haar relatie. ,,Ik ben in principe vrij om te gaan en staan waar ik wil. Het gewonnen huis voelt goed. Een huis om oud in te worden. Maar goed. Laat ik niet te hard van stapel lopen."