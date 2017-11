Jullie redden misschien levens, maar zet die ambulance niet voor mijn oprit

Een bijzondere boodschap voor ambulancebroeders in het Britse Birmingham. Nadat ze iemand die onwel was geworden uit zijn huis hadden gehaald, vonden ze achter de ruitenwisser van hun ambulance een briefje waarop stond dat ze een oprit blokkeerden."Jullie mogen dan misschien levens redden, maar zet je bus niet op zo'n stomme plek neer dat je mijn oprit blokkeert", stond er in het handgeschreven briefje.Het incident gebeurde vrijdag. De ambulancemedewerkers plaatsten een foto van de boodschap op Twitter en het bericht werd honderden keren gedeeld. "Soms weten we niet wat we moeten zeggen. We hielpen een man die er slecht aan toe was en bloed ophoestte", stond erbij geschreven. Veel mensen reageerden geschokt.De regionale ambulancedienst zegt dat altijd wordt geprobeerd het verkeer zo min mogelijk te hinderen. "Deze ambulance heeft er niet lang gestaan, gezien de slechte conditie van de patiënt. We proberen altijd netjes te parkeren, maar soms is dat niet mogelijk."Vorige week gebeurde iets soortgelijks in Berlijn, toen in een crèche een jongetje van 18 maanden een hartinfarct had gekregen. Ambulancebroeders konden hun wagen niet kwijt op een parkeerplek en zetten hem daarom zo neer dat er een auto geblokkeerd werd. De eigenaar van die auto vernielde de ambulance en schreeuwde dat hij er langs moest, omdat hij naar zijn werk moest. De man werd opgepakt.Vorige maand klom in Tilburg een 27-jarige man in een ambulance en probeerde deze te verplaatsen. Hij ergerde zich eraan dat de ambulance midden op straat stond en de weg blokkeerde. Vervolgens bedreigde hij de ambulancemedewerkers, waarna hij werd aangehouden.