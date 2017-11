Baby te koop in etalage voor $90.000

Er komen verontruste klachten binnen bij de politie van New York en de kinderbescherming. In een etalage op de chique Park AvenueMaar geen paniek: het is kunst. Kunstenaar Duane Hanson maakte een beeld van zijn zoon toen die twee was. Titel van het werk “Baby in a Carriage, 1983”. Het kunstwerk gaat worden geveild. Opbrengst: tussen de 80.000 en 120.000 dollar.