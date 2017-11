Vrouw trouwt eerst met haar zoon, en daarna met haar dochter

De 44-jarige Patricia Spann trouwde in 2008 al met haar zoon, vorig jaar werd ze in de echt verbonden met haar dochter Misty. Moeder en dochter werden gearresteerd voor incest.Patricia uit Duncan, Oklahoma is moeder van drie inmiddels volwassen kinderen: de 26-jarige Misty en twee jongens. De kinderen werden toen ze nog jong waren geadopteerd door hun oma van vaders kant en Patricia had ze naar eigen zeggen lange tijd niet gezien.In 2008 trouwde ze volgens The Denver Post willens en wetens met één van haar zoons, die destijds 18 was. Hij liet het huwelijk twee jaar later nietig verklaren. In maart 2016 trouwde ze met Misty. Ze had naar eigen zeggen uitgezocht dat dat mocht: haar naam stond niet op het geboortebewijs van Misty. Dat was waarschijnlijk na de adoptie door Misty's oma aangepast.In de VS is incest strafbaar, ook als het met volwassenen is. In september 2016, een half jaar nadat ze waren getrouwd, werden Patricia en Misty dan ook opgepakt nadat een medewerker van de kinderbescherming ontdekte dat ze een incestueuze relatie hadden. In diezelfde maand vroeg Misty een nietigverklaring aan met als redenen 'fraude en incest'.Misty pleitte deze week schuldig aan incest. Zij sloot een deal en kreeg een voorwaardelijk celstraf van 10 jaar. Patricia moet in januari voor de rechter verschijnen.