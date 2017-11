Meisje (9) boekt reis naar Disneyland nadat ze wachtwoord van vader raadt

De Britse Susan (9) heeft voor zichzelf een droomreis naar Disneyland Parijs geboekt, terwijl haar vader lag te slapen. Ze slaagde erin zijn wachtwoord voor betaaldienst Paypal te raden en daarmee 1.100 euro uit te geven aan vluchten, een hotelaccommodatie, vipbezoek aan de Eiffeltoren en entreekaartjes voor Disney.Ian Wilson uit het Engelse Immingham lag onbezorgd te dutten toen zijn dochter zijn smartphone nam en besloot wat geld uit te geven. Drie dagen later ontdekte hij dat er buiten zijn weten om ruim 1.100 euro was uitgegeven.,,Ik dacht meteen dat ik het slachtoffer van internetfraude was geworden, dus belde ik naar Paypal. Daar zeiden ze me dat het toestel van waarop de betalingen waren gebeurd normaal leek en het dus vermoedelijk niet om fraude ging. Dus controleerde ik de geschiedenis van mijn smartphone en vond ik al die websites in mijn geschiedenis. Ik vroeg Susan of zij misschien met mijn smartphone had gespeeld en ze bekende meteen. Ze had er veel verdriet van en betoonde spijt. Ik kon haar niet straffen."Het meisje verklaarde dat ze geen idee had hoe ze de trip had geboekt en zei dat ze gewoon graag met haar vaders smartphone speelt. Ze wist niet eens wat de Eiffeltoren is.Zodra hij wist wat er gebeurd was, belde Wilson zijn bank, Paypal en de reisagentschappen om zijn geld terug te krijgen. Uiteindelijk stortte Paypal het geld terug. Wilson kreeg van hen te horen dat het incident daar als 'fraude door vrienden' werd geklasseerd en dat dit vaak voorkomt.Wilson roept ouders nu op zich ervan te verzekeren dat hun kinderen geen toegang hebben tot hun elektronische toestellen. ,,Installeer een pincode op je smartphone. Ik dacht dat ik dat niet nodig had, maar nu weet ik wel beter", zegt hij tegen de Britse krant.

13-11-2017 15:12:17

