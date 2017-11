Allahu Akbar-beltoon leidt tot ontruiming van Belgisch station

De beltoon van een mobiele telefoon waarop de woorden ‘Allahu Akbar’ te horen waren, heeft vrijdagmiddag in België tot de ontruiming van twee treinperrons geleid. Het gedrag van drie treinreizigers gaf aanleiding voor een aan terrorisme gelinkte melding.



Een politieagent in burger merkte even voor half vier, in een trein bij station Gent Sint-Pieters, drie verdachte personen op, zo meldt Het Laatste Nieuws. De mannen, met ogenschijnlijk zware rugzakken bij zich, discussieerden luidkeels. Toen bij een van de mannen de telefoon afging, sloeg de agent alarm. Bij aankomst op het station stapte het drietal uit en ging op in de massa.



Het treinverkeer werd stilgelegd en beide perrons werden ontruimd. Een zoekactie leverde niets op. ,,Er is geen sprake van een directe dreiging’’, verklaart de politie. ,,De collega heeft gedaan wat hij moest doen, maar waarschijnlijk gaat het om personen die hun geloof heel direct uiten’’. Wel werd een illegaal aangehouden, maar uit camerabeelden bleek de man niets met het voorval te maken te hebben.

