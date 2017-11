Schoorsteenveger vindt duizenden euro’s in schoorsteen

Een schoorsteenveger heeft in een plaats achter het Duitse Meppen een groot geldbedrag in een schoorsteen aangetroffen.



De eerlijke vinder leverde het geld, dat in een enveloppe zat, bij de politie in. De politie maakte melding van de vondst, omdat het om een fors, vijf cijferig bedrag gaat. ,,Het kan gaan om een bedrag van 10.000 tot 90.000 euro, maar we zeggen echt niet om hoeveel het gaat”, zegt Dennis Dickebohm van de politie in het Emsland.



Dickebohm looft de eerlijke schoorsteenveger. ,,Hij heeft het geldbedrag keurig bij ons ingeleverd. Hij ontdekte het geld toen hij de schoorsteen aan het schoonmaken was. De envelop zat vastgeplakt aan het rookkanaal.”



De woning waar het geld is aangetroffen is de laatste maanden talloze keren van eigenaar verwisseld. De huidige bewoner heeft aangegeven dat het geld niet van hem is.



Volgens Dickebohm is het een opmerkelijke vondst, vanwege de hoogte van het bedrag, maar komt het vaak voor dat mensen geld in rookkanalen verstoppen. ,,Vooral oudere personen hebben hun spaargeld liever in huis. Een rookkanaal schijnt een goede verstopplaats te zijn.’

Reacties

12-11-2017 12:16:59 AndreJanssen

Actief lid

Dat had ik dus nooit gedaan. Ik zou het netjes melden bij de politie en zeggen dat de rechtmatige eigenaar na bewijs het geld bij mij kan komen afhalen.



Ik weet wel dat je ook recht hebt op een gedeelte van het geld als je het inlevert en de eigenaar niet gevonden wordt, maar dan zal je zien dat het geld "zoek" is geraakt bij de politie.



Kijk maar eens naar de bekende portefeulle testen van het programma rambam.

12-11-2017 12:40:08 Mamsie

Oudgediende



Gewoon aangeven en ondertussen thuis bewaren op een veilige plek.

Heeft het eigenlijk wel nut om het aan te geven, de kans op de échte eigenaar lijkt me niet heel groot.

12-11-2017 13:56:33 stora

Oudgediende



En daaraan kan je zien dat zwarte piet nooit door een schoorsteen ging, anders was dat geld al lang geleden gevonden

