Vrijwilligers bespuugd en aangevallen door fietsers op MTB-route

Een vrijwilliger die woensdag bezig was met onderhoud op het MTB-parcours Utrechtse Heuvelrug, is in zijn gezicht gespuugd door een mountainbiker op de route.



De man was bezig met het bladvrij maken van de baan tussen Veenendaal en Elst (Ut.) en stond daarom met een bladblazer op de route, meldt MTB Utrechtse Heuvelrug op Facebook. Daarbij kreeg hij om onbekende reden de fluim in zijn gezicht van de 'verkeershufter die voor de verandering op de fiets gesprongen was'.



Dit incident volgt op een eerder voorval met een vrijwilliger die op de route aan het werk was. Hij kreeg daar een bodycheck van een fietser. Deze incidenten zorgen voor woede bij de stichting MTB Utrechtse Heuvelrug: 'We willen graag één ding duidelijk maken: deze vrijwilligers steken hun vrije tijd voor jullie plezier in het parcours. Als je dat niet bevalt, hoepel dan lekker op en blijf met je tengels van ze af', staat op Facebook.



Patrick Jansen, die met zijn bedrijf Tracks & Trails mountainbikeroutes door heel het land maakt, kent veel vrijwilligers die de routes onderhouden. ,,Dit is de bekende uitzondering die de regel bevestigt”, zegt Jansen. ,,Ik denk dat ik nog geen tien of misschien zelfs vijf van dit soort voorvallen ken. Normaal gesproken is het de etiquette dat je laat blijken dat je het werk van de vrijwilligers waardeert. Dus je geeft een duimpje, roept iets vriendelijks. Maar ja, je hebt er altijd wel een paar horken tussen zitten.”



Jansen maakt daarbij de kanttekening dat hij er niet bij was. ,,Dus ik weet niet of die vrijwilliger soms wat heeft gezegd of gedaan. Maar zoals gezegd, gelukkig gebeurt dit bijna nooit. Ik beschouw het als een vervelend incident.”



Dat blijkt ook uit de de reacties onder het bericht op Facebook, waarin de aangevallen vrijwilligers op de MTB-route Utrechtse Heuvelrug veel steun krijgen. Vrijwel iedereen spreekt schande van de incidenten en spreekt waardering uit voor de mensen die de route onderhouden. 'Voor alle vrijwilligers......onthoudt dat er voor iedere eikel meer dan 100 man zijn die jullie enorm waarderen', schrijft Ivo Klekamp.



De stichting MTB Utrechtse Heuvelrug wil geen nadere toelichting geven op de voorvallen. 'We willen het verhaal niet groter maken dan nodig is. Af en toe krijgen we te maken met verloedering vanuit de maatschappij. Die stopt helaas niet aan de rand van het bos', laat een woordvoerder weten.



Reacties

11-11-2017 19:09:32 Mamsie

Oudgediende



Jansen maakt daarbij de kanttekening dat hij er niet bij was. Ik beschouw het als een vervelend incident.”



En hoe zou hij het beschouwd hebben als hij persoonlijk die rochel op zijn bovenlip gekregen had??



11-11-2017 19:33:37 HHWB

Oudgediende



T S Wat een nare man.

