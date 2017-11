Alyssa blundert met fotos voor verzekeraar: Mijn blondste moment ooit

De 25-jarige Alyssa heeft een hilarische fout gemaakt toen ze haar nieuwe auto wilde verzekeren. Ze moest foto's maken van de voor- en achterkant. Van de auto natuurlijk, maar dat had ze niet begrepen. Dus stuurde ze een hele collectie van haarzelf.Alyssa Stringfellow uit het Amerikaanse Arkansas wilde de auto van haar oma overnemen. Oma wilde graag van haar auto af, dus de deal met Alyssa was snel rond.Er moest alleen nog het één en ander geregeld worden om de verzekering rond te krijgen. Alyssa moest formulieren invullen en foto's maken van de voor-, zij- en achterkant. Dat bleek wat verwarrend voor de 25-jarige lerares. In plaats van foto's van haar auto, stuurde ze foto's van zichzelf, schrijft BBC.Alyssa was zich dagenlang van geen kwaad bewust. Totdat ze een mail kreeg van het verzekeringsbedrijf: "Dankjewel voor de foto's. Klein detail: wij hebben foto's nodig, maar dan van je auto."Toen ze het bericht las, kreeg ze er een rood hoofd van. "Hoe gênant is dit! Het is mijn grootste blondmoment ooit", schrijft ze op Facebook. Ze heeft ook wel even getwijfeld of ze het bericht wel moest delen. "Ik heb het er een dag lang met mijn vrienden over gehad. Moet ik dit op Facebook zetten? Ik heb besloten om het toch maar te doen. Hopelijk kunnen mensen erom lachen."Haar verhaal wordt sindsdien massaal gedeeld. Grote nieuwsorganisaties als de BBC, Metro en Daily Star schrijven over haar fout. En ook in Spanje, Turkije, Ierland en Engeland weten mensen nu wie Alyssa Stringfellow is.