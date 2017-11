Sopraan zingt de hoogste noot ooit gezongen: hoe moeilijk is dat?

Sopraan Audrey Luna heeft iets gedaan wat in 137 jaar niet meer is voorgekomen: ze heeft de noot hoge A laten horen in een opera. Zeker in een zangstuk is dat bijna onmogelijk.



In de opera The Exterminating Angel klinkt de hoge A al voordat Luna het podium betreedt. "Dit is wel heel bijzonder, vooral omdat ze de hoge A echt als zang gebruikt", vertelt Nederlandse sopraan Selma Harkink, die aan een groot aantal theaterproducties meewerkte.



Als losse noot is de hoge A voor meer mensen haalbaar, vertelt Harkink. "Zelf kan ik hem niet halen, maar ik doe regelmatig stemoefeningen met studenten en daar zit er wel eens een tussen die het haalt." Dat is wel een groot verschil met hoe Luna de noot ten gehore bracht: "Met die stemoefeningen wordt het niet gezongen en dat doet zij nu wel."



Je kunt een noot wel halen, maar dat betekent dus niet dat je er ook mee kunt zingen. "Je hebt verschillende registers in je stem. Veel mensen gebruiken bij het heel hoog gaan hun stem in het fluisterregister. Dan haal je de noot dus, maar ermee zingen hoeft niet te lukken", vertelt Harkink.



Kun je dat dan aanleren? "Dat kan, maar het is zeker niet zo dat iedereen zichzelf dit zou kunnen aanleren. Het ligt aan je stembanden hoe hoog je komt, daar word je mee geboren of niet."

Ik heb het op tv gehoord en ach, dit moet je niet willen horen.

En... dat zou je ook niet willen horen @Mamsie , als ik op de keukentrap ga staan dan kom ik ook hoog hoorEn... dat zou je ook niet willen horen

