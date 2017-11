Kregen inbrekers spijt? Gestolen hondje teruggebracht naar familie

Het lijkt erop dat Australische inbrekers spijt hebben gekregen van hun diefstal. Ze namen maandagochtend niet alleen een laptop, iPad en juwelen mee uit een huis in de staat Victoria, maar ook een hondje. Maar dat hondje zat na een paar dagen ineens weer in de tuin.De familie zei na de inbraak tegen Australische media dat ze 'kapot' waren van het verlies van de acht weken oude labrador Sasha, die het beste vriendje was van hun dochter Maia (4). Ook zeiden ze dat de pup medische zorg nodig had. De familie had Sasha nog maar een week, schrijft het Australische ABC News, maar in die tijd waren Sasha en Maia onafscheidelijk geworden."Wat er met de rest van de spullen gebeurt interesseert me niet, maar we willen Sasha terug", zei Maia's moeder. "Ze is nog zo klein, ze weet niet hoe ze met andere honden om moet gaan. En misschien wordt ze ziek als ze niet de juiste zorg krijgt."Maar vanochtend kreeg de familie de verrassing van hun leven. Moeder Elena stond in de keuken toen ze iets zag bewegen in de achtertuin. "Ik dacht, wat is dat? Dus ik rende naar buiten, riep 'Sasha' en ze kwam uit het hondenhok", zegt ze tegen de krant Herald Sun.Rennen, kussen en knuffelen"Ik kan het bijna niet geloven. Ik begon haar naam te roepen, en Maia en Ryan kwamen naar buiten rennen. We knuffelden haar en huilden, het was zo'n geweldig gevoel. Maia keek verrast en had een grote glimlach op haar gezicht. Ze blijven maar met elkaar spelen. Ze rennen, kussen en knuffelen elkaar. Maia is weer vrolijk. Nu Sasha terug is, hebben we de oude Maia ook terug."De politie onderzoekt nog wie er achter de inbraak zaten. De spullen die werden gestolen, zijn nog altijd weg.