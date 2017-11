Deze jongeman is afkomstig van Mars, zelfs zijn moeder is daarvan overtuigd

Boriska Kipriyanovich is ondertussen 21 en is ervan overtuigd dat hij afkomstig is van Mars. Hij woonde er voor een grote oorlog uitbrak en al het lev

Reacties

11-11-2017 13:22:06 stora

Wij hebben schijnbaar al zoveel marsmannetjes gehad op aarde als je de verhalen mag geloven.

Dit marsmannetje is gewoon goed ingeburgerd



11-11-2017 13:31:07 Emmo

Dat zelfs zijn moeder er van overtuigd is pleit niet voor het ontwikkelingsniveau van die moeder.

11-11-2017 13:43:23 Emmo

@stora : Dan is ze aardig zuurvast en hittebestendig

11-11-2017 14:42:46 Mamsie

Aardige fantasie heeft die knul.

Alleen jammer dat hij zelf in zijn eigen verzinsels gelooft.

Nog jammerder is dat moe er ook in gelooft. Want die zou toch wijzer moeten zijn.

Maar misschien wordt hij later een goeie schrijver van fantasy-boeken.



11-11-2017 14:51:25 stora

@Emmo :

: Dan is ze aardig zuurvast en hittebestendig Quote @stora : Dan is ze aardig zuurvast en hittebestendig Het is natuurlijk geen coole tante

