Man neemt wraak en laat 27.000 liter wijn wegstromen

Een Australische man die ruim 27.000 liter wijn heeft verspild, heeft een voorwaardelijke celstraf van twee jaar gekregen. De man verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij uit wraak heeft gehandeld.



Wijnmaker Trevor David Jones sloop twee jaar geleden het terrein op van een concurrent en draaide vroeg in de morgen de tap open van vier wijnvaten. 14.000 liter chardonnay en 13.580 liter shiraz stroomden weg uit de vaten. De kosten worden geschat op zo'n 300.000 Australische dollar, bijna 200.000 euro.



Jones' daad kwam voort uit de verslechterde relatie met zijn vader, die voorheen eigenaar was van de betreffende wijnmakerij. Jones jr. had een belangrijk positie binnen het bestuur, maar werd als gevolg van een familieruzie in 2010 ontslagen. Toen hij erachter kwam dat zijn vader het bedrijf had verkocht, werd hij woedend en besloot hij de nieuwe eigenaar te saboteren.



In de rechtszaak bleek dat Jones er mentaal op achteruit was gegaan na de dood van zijn moeder. Hij dacht dat zijn vader hem zou verraden en na diens pensioen de zaak aan een ander zou overdoen. Toen hij dat door zijn ontslag bevestigd zag, besloot de jongere Jones in een dronken bui schade toe te brengen aan het bedrijf.



Jones jr. kreeg tijdens de zitting bijval van onder andere de bekende Australische kok Maggie Beer. Die beschreef Jones als een genereuze en hardwerkende man. De rechter besloot mede daardoor om hem geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf te geven.

11-11-2017 09:08:54 allone











want wat hij doet is niet eens logisch: hij is kwaad op zijn vader en dan neemt hij wraak op het bedrijf dat er in principe niets mee te maken heeft er is idd -mentaal of anderszijds- iets mis met hem

11-11-2017 09:42:04 Mamsie









@allone : Als de wijn is in de man

is de wijsheid in de kan.



(Gelukkig schijnt dit niet voor vrouwen te gelden, haha!)

11-11-2017 09:45:37 allone













Maar het voordeel van die verspilling is wel, dat er nu minder mannen dronken kunnen worden



Laatste edit 11-11-2017 09:45 @Mamsie : vrouwen zijn van nature veel wijzer
Maar het voordeel van die verspilling is wel, dat er nu minder mannen dronken kunnen worden

11-11-2017 09:55:26 stora









@Mamsie en jij drinkt de rose uit de fles

11-11-2017 10:05:46 Cubbie













Ik mag voor de nieuwe eigenaar wel hopen dat hij de schade zal moeten vergoeden. Anders is zijn actie alsnog geslaagd.



Laatste edit 11-11-2017 10:06 @allone : Ach het is een vrij bekende vorm van wraak. "Als ik het niet kan hebben, dan niemand niet".
Ik mag voor de nieuwe eigenaar wel hopen dat hij de schade zal moeten vergoeden. Anders is zijn actie alsnog geslaagd.

11-11-2017 10:06:04 allone













: ja, idd



Laatste edit 11-11-2017 10:11 @stora : en als de wijn in de vrouw is, dan is de wijsheid in de fles? @Cubbie : ja, idd

11-11-2017 10:09:03 Emmo









@allone : @stora : Als de wijn is in de vrouw, komt de aap uit de mouw

11-11-2017 10:10:21 allone









@Emmo : als de wijn is in de vrouw, neemt ze het niet meer zo nauw

11-11-2017 10:14:00 Emmo









@allone : Zou dát de oorzaak zijn van al die #metoo berichten?

11-11-2017 10:16:08 allone









Wat zijn dat dan?



edit: en dan krijg je er onverwacht en onbedoeld nog een nieuwe smiley bij ook



Laatste edit 11-11-2017 10:17 @Emmo : ik ben nog niet op de hoogte van #metoo berichten.. # notme schijnt meer van toepassing te zijn
Wat zijn dat dan?
edit: en dan krijg je er onverwacht en onbedoeld nog een nieuwe smiley bij ook

11-11-2017 12:25:30 botte bijl









van de druiven die gebruikt zijn voor die wijn, hadden ze achteraf gezien beter rozijnen kunnen maken

11-11-2017 15:41:10 jero









@allone echt helemaal niks gehoord van #metoo, aboneer je toch eens op een krant.

11-11-2017 15:44:47 Emmo









@jero : Wat denk je wel niet dat dat kost

11-11-2017 16:51:27 allone









@Emmo :

: Wat denk je wel niet dat dat kost Quote @jero : Wat denk je wel niet dat dat kost precies, zonde van het geld en van het papier

