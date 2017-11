Lola (18 ) en Monica (20) verkopen maagdelijkheid om studie te betalen

De Nederlandse Lola en Monica (achternamen noemen ze niet) bieden op een Duitse escortsite hun maagdelijkheid te koop aan. Voor minder dan 20.000 euro doen de dames het echter niet. ,,Ik moet toch mijn studie betalen."



,,Ik heb nog steeds niet degene gevonden aan wie ik mijn maagdelijkheid wil schenken", licht de 20-jarige Monica haar keuze toe om hem dan maar te verkopen. Dat gebeurt schriftelijk, om haar ware identiteit niet te hoeven onthullen. Via Cinderella Escorts, een escortsite die naar eigen zeggen wereldberoemd is en ook celebrities als klant heeft, kunnen mensen bieden. Ze vervolgt: ,,Ik vind het belangrijk om de controle te hebben over mijn eigen lijf. Sommige mensen zullen het niet met me eens zijn, maar ik denk dat dit voor mij het beste is en het helpt me om mijn toekomst zeker te stellen."



Ook de 18-jarige Lola is te boeken via de site. ,,Ik wil mijn school betalen en een leven zonder geldzorgen hebben. En ik wil er mijn familie mee helpen, die schulden heeft." Volgens haar is het verliezen van je maagdelijkheid dan ook een overschatte gebeurtenis: ,,Zeg nu zelf: hoeveel mensen blijven er hun hele leven bij degene met wie ze voor het eerst seks hadden? Niet veel! Ik doe liever zoiets als dit, waar ik er niet alleen profijt van heb maar ook nog eens voorkom dat ik gekwetst wordt door iemand die me wellicht verlaat als hij klaar met me is."



Het is niet de eerste keer dat een dergelijke aanbieding voor opschudding zorgt. Eind vorig jaar kwam de Roemeense Aleexandra in het nieuws omdat ook zij haar maagdelijkheid te koop aanbod. Ze verdiende daar toen 1,7 miljoen euro mee, een bedrag waar Cinderella Escorts 20 procent van opstreek. Eigenaar Jan Zakobielski (26) van Cinderella Escorts vertelt: ,,Ik kwam op het idee om dit te gaan doen, toen een vrouw me vertelde dat ze haar maagdelijkheid te koop wilde aanbieden. Ik raadde haar toen aan om dat via mijn bureau te doen, omdat niet alle mannen te vertrouwen zijn. Wat als hij zou vertrekken zonder haar te betalen? Zo geschiedde en het bleek dat er veel interesse voor was."



Zakobielski schrijft het succes van dergelijke advertenties toe aan de exclusiviteit ervan: ,,De meeste rijke mannen houden van exclusieve dingen. Je kunt een dure oude wijn kopen of een luxe auto die maar beperkt wordt geproduceerd. Een vrouw kan haar maagdelijkheid maar één keer schenken, dus dat is uniek. Er zijn bovendien meer mannen die een maagd willen, dan maagden die hun maagdelijkheid aan een oudere man willen geven. Ze zijn dus bereid om daar flink voor te betalen."



Jelto Drenth, als arts-seksuoloog verbonden aan de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS), plaatst zo zijn vraagtekens bij de oprechtheid van het aanbod. ,,Ik denk eerlijk gezegd dat die dames echt geen maagd meer zijn. Dat valt ook helemaal niet zo goed aan te tonen: vrouwen bloeden lang niet altijd wanneer ze hun maagdelijkheid verliezen. En daarnaast kan het maagdenvlies ook heel goed hersteld worden, iets wat bijvoorbeeld binnen de islamitische cultuur regelmatig gebeurt. Vrouwen kunnen dus meerdere keren hun maagdelijkheid verliezen."



Drenth wijdde in zijn vorig jaar verschenen boek De oorsprong van de wereld een heel hoofdstuk aan het onderwerp maagdelijkheid. ,,Het is een onderwerp dat mensen al eeuwenlang fascineert. Ook in vroeger tijden werd er al veel geld voor geboden." Hij denkt dat het met name bepaalde typen vrouwen zijn die zich voor iets dergelijks laten lenen: ,,Ten eerste heb je natuurlijk vrouwen die wel vaker liegen en die denken dat ze hier ook wel mee wegkomen. En narcistische vrouwen, die genieten van alle aandacht die het genereert. Als laatste heb je dan nog incestslachtoffers, die wel vaker in de prostitutie of in een manipulatieve relatie terechtkomen. Het voelt voor mij hoe dan ook als oplichting."



Zakobielski stelt echter dat de vrouwen vooraf grondig worden gescreend: ,,Er is een heel proces dat we doorlopen voordat we ze accepteren. Zo weigeren we meiden waarbij we vermoeden dat er druk is van iemand anders en dat ze niet zelf hun maagdelijkheid willen verkopen. Daarnaast moeten de meisjes langs een psycholoog voordat ze een afspraak maken. Als die psycholoog ons geen garantie kan geven dat het meisje vrij is van psychische problemen en dat ze als volwassene volledig achter haar keuze staat, gaat de afspraak niet door."



De ontmoetingen hebben van rechtswege plaats in Duitsland. In Nederland is het namelijk niet toegestaan om je maagdelijkheid te verkopen. Drenth zou liever zien dat, als vrouwen het echt willen, ze hun toevlucht zoeken tot andere vormen: ,,Als je een beetje slim bent, zijn er genoeg manieren om er zelf ook plezier aan te beleven. Ze zouden bijvoorbeeld ook kunnen gaan webcammen. Dat is in dit opzicht een veel 'leukere' sector dan die van de escortbureaus."

Reacties

10-11-2017 18:21:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 30.311

OTindex: 61.104

Quote:

Volgens haar is het verliezen van je maagdelijkheid dan ook een overschatte gebeurtenis ben ik met haar eens, en ik snap dan ook niet dat iemand bereid is daar geld voor te geven ben ik met haar eens, en ik snap dan ook niet dat iemand bereid is daar geld voor te geven

10-11-2017 18:31:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.074

OTindex: 16.648

@allone : Sommigen denken dat je daarmee een voorproefje (1/70) van het Paradijs krijgt. Dan is zo'n bedrag van €20.000 natuurlijk te geef.....

10-11-2017 18:36:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.732

OTindex: 59.130

En met een beetje geluk kunnen ze dat ku(ns)tje meerdere malen vertonen.

