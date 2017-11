Het duurste boek van Nederland is vanaf vrijdag te koop - voor 49.034,95 euro

Het kost meer dan een gemiddeld jaarinkomen, er is een kleine kilo goud en een collectie parels in verwerkt en vanaf aanstaande vrijdag is het te koop

Reacties

10-11-2017 14:19:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.680

OTindex: 2.907

Geen 49035,-, maar 49034,95. Dan lijkt het goedkoper.

10-11-2017 14:25:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.068

OTindex: 16.625

@venzje : Je bent zakenman of je bent het niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: