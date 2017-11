Bang dat je naaktfotos lekken? Stuur ze dan naar Facebook

Facebook gaat het verspreiden van naaktfoto's op een bijzondere manier aanpakken: door de foto's via Messenger naar jezelf te sturen voorkom je dat een boze ex ze op het sociale netwerk verspreidt.



Door de foto's of video's naar jezelf te sturen maakt Facebook er een zogeheten hash van: een soort lange code die uniek is voor het beeldmateriaal. Je kunt een hash het beste vergelijken met een digitale vingerafdruk.



Zodra iemand anders op het sociale netwerk dezelfde naaktfoto of -video wil verspreiden, bijvoorbeeld in een post of chatbericht, wordt het plaatsen door Facebook geblokkeerd. Dat kan omdat Facebook foto's en video's altijd op hun hash controleert. Als deze hetzelfde is als de hash van jouw naaktfoto of -video, dan blokkeert Facebook de upload.



Sinds april van dit jaar blokkeert Facebook al de verdere verspreiding van wraakporno als het slachtoffer de beelden rapporteert. Ook hiervoor maakt Facebook gebruik van dezelfde technologie. Op deze manier wordt bij Facebook en andere sociale media ook de verspreiding van kinderporno tegengegaan.



Facebook benadrukt dat de foto niet wordt bewaard en dat medewerkers het materiaal niet krijgen te zien. Alleen de hash van de foto of video wordt opgeslagen. De functie wordt eerst in AustraliŽ getest en komt daarna naar de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Of ook Nederlanders gebruik kunnen maken van de feature, kon Facebook niet direct zeggen.



De gebruikte methode houdt het blokkeren van deze foto's niet altijd tegen. Zodra er iets aan het materiaal verandert, bijvoorbeeld als een foto wordt bijgesneden of een video wordt ingekort, dan krijgt het materiaal een andere hash. Op die manier kunnen kwaadwillenden de blokkade omzeilen.



Door kunstmatige intelligentie in te zetten kunnen dit soort lichte aanpassingen worden herkend en nog steeds worden geblokkeerd. Facebook is gevraagd of het daar gebruik van maakt, maar reageerde niet direct.

Reacties

10-11-2017 10:46:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.068

OTindex: 16.625

Wat staat er ook alweer in de algemene voorwaarden van faecesboek? Iets over de eigendomsrechten van de ingestuurde foto's?

10-11-2017 10:49:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.725

OTindex: 59.108

Quote:

Bang dat je naaktfotos lekken?



Ik maak de mijne altijd waterdicht voordat ik ze de wereld instuur

Aan incontinente blootfotos is weinig plezier te beleven hè!



Laatste edit 10-11-2017 10:49 Ik maak de mijne altijd waterdicht voordat ik ze de wereld instuurAan incontinente blootfotos is weinig plezier te beleven hè!

10-11-2017 11:59:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.068

OTindex: 16.625

@Mamsie :

Aan incontinente blootfotos is weinig plezier te beleven hè!

QuoteAan incontinente blootfotos is weinig plezier te beleven hè! Dat weet ik zo net nog niet. Ik heb wel eens gehoord van aberraties als "Golden Shower" en dergelijke.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: