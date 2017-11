Bol.com maakt fout in prijs parfum, klanten zijn boos

Een paar honderd klanten van Bol.com die dit weekend tegen een zacht prijsje parfum op de kop wilden tikken, kwamen bedrogen uit.



Door een fout van de webwinkel stonden meerdere parfums korte tijd voor een bedrag van rond de 30 euro op de site, terwijl de prijs minstens twee keer zo hoog lag.



De bestelling van de koopjesjagers werd geannuleerd; de kopers krijgen binnen vijf werkdagen het betaalde bedrag teruggestort. Sommige mensen hadden de flesjes al gekregen. Zij mogen ze houden, zonder iets bij te betalen.



Klanten vinden dat zij oneerlijk worden behandeld. "Ik heb net als die anderen recht op mijn bestelling", zegt de vrouw in een chat met de webwinkel. "Mensen hebben er recht op, ze hebben een bevestiging van de bestelling gekregen", vindt een ander.



Na de foutieve prijs mailde Bol.com aanvankelijk dat de bestelling was vertraagd, in plaats van dat hij werd geannuleerd. "We vinden het heel vervelend dat we klanten twee keer moeten teleurstellen", reageert een woordvoerder.



"Maar met vijftien miljoen artikelen in het assortiment kan het een keer gebeuren dat er iets misgaat met de productinformatie. Ik vrees dat we dit niet kunnen oplossen, we kunnen het parfum niet leveren tegen die prijs." In de verkoopvoorwaarden staat dat "kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod de ondernemer niet binden".



Eerder dit jaar stapten klanten van Leen Bakker naar de rechter omdat zij wilden dat de meubelwinkel een hoogslaper zou leveren tegen een verlaagde prijs, die anderhalve dag op de website had gestaan. De rechter oordeelde dat Leen Bakker de bedden niet tegen die prijs hoefde te leveren.

Reacties

09-11-2017 10:32:30 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 828

OTindex: 6

S Hier zie ik wel een case waarin de leverancier gaat verliezen. een parfum voor 30,00 is een aannemelijke prijs in de aanbieding. Klanten die dit gaan aanspannen gaan vrij zeker winnen. Mede omdat er ook al leveringen zijn gedaan en die verkopen zijn niet ontbonden.

09-11-2017 13:19:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.043

OTindex: 14.883

@Cyberficial : Precies, die hoogslaper stond voor 24,95 op de site, i.p.v. 319. Dan is het voor iedereen duidelijk dat er sprake is van een fout. Dat parfums voor 30,- worden aangeboden lijkt heel aannemelijk. In dat geval moet de leverancier de goederen leveren.

09-11-2017 13:35:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.720

OTindex: 59.049

Ja, de prijs is niet dermate verbazend dat de kopers een vergissing hadden kunnen vermoeden.

In mijn optiek moet Bol gewoon leveren wat hij aanbiedt.

