Gruweldate: man begint vrouw te eten

Dat ze er levend vanaf is gekomen, mag een wonder heten, want de ’romantische’ date waarop de Russische Irina Gonchar (41) had gehoopt is uitgedraaid

Reacties

09-11-2017 08:50:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.674

OTindex: 2.898

Hij zei van tevoren nog tegen zijn vrienden: "I'll be having a date for dinner."

09-11-2017 13:44:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.720

OTindex: 59.049

Nog zó gezegd:niet met vreemde mannen meegaan!

09-11-2017 14:35:03 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.058

OTindex: 2.922





Wat een leuke vrouw om te zien, ik hoop dat ze nog wat weten te redden, want het ziet er echt niet goed uit. Zonde hoor en dat die vent alweer vrij rond mag lopen zegt wel iets over dat rechtssysteem daar. Wauw, niet normaal meer hoor.Wat een leuke vrouw om te zien, ik hoop dat ze nog wat weten te redden, want het ziet er echt niet goed uit. Zonde hoor en dat die vent alweer vrij rond mag lopen zegt wel iets over dat rechtssysteem daar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: