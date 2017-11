Bijen blijken links- of rechtshandig te zijn

Honingbijen blijken afzonderlijk van elkaar een voorkeur te hebben voor links of rechts. Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit van Queensland in hun studie. “In tegenstelling tot mensen die meestal rechtshandig zijn, vertonen bijen verschillende voorkeuren,” zegt wetenschapper professor Mandyam (Srini) Srinivasan.



De wetenschappers voerden het onderzoek uit met een barrière waarin twee gaten zaten. “Wanneer de gaten in de barrière even groot waren, koos 45 procent van de bijen bewust de linker- of rechterkant,” zegt Srinivasan. Alleen wanneer het ene gat groter was dan het andere, kozen de bijen allemaal voor het grootste gat.



Om te kunnen bepalen of de honingbij een voorkeur had voor links of rechts, werd de vluchttijd van de bij gemeten terwijl hij op het obstakel afvloog. Opvallend genoeg had de honingbij meer tijd nodig om te beslissen welk gat hij zou nemen als zijn voorkeurskant een kleinere opening had. “We denken dat de individuele voorkeuren een gehele bijenzwerm helpt om op een zo’n efficiënt mogelijke manier rond te vliegen,” zegt Srinivasan. “Dit, omdat vliegende insecten voortdurend voor de uitdaging staan om de meest efficiënte en veiligste route te kiezen terwijl ze zich door dicht gebladerte voortbewegen.”



Volgens de onderzoeksgroep is deze ontwikkelde methode van een zwerm honingbijen ook toepasbaar op andere gebieden. Zo zou het mogelijk gebruikt kunnen worden als strategie voor het besturen van een grote groep dronevliegtuigen.

Reacties

08-11-2017 15:15:33 Jura6

Het is zwart met geel maar net niet helemaal....



Maya de bijna

08-11-2017 15:35:10 stora

Quote:

Bijen blijken links- of rechtshandig te zijn

Waar zitten hun handen dan? Waar zitten hun handen dan?

08-11-2017 15:44:28 GroteMop1983

@stora :

Bij 1 van hun zwarte strepen, daardoor zie je hn handen niet. Bij 1 van hun zwarte strepen, daardoor zie je hn handen niet.

08-11-2017 15:46:37 stora

Dus als ik denk dat ze vies aan het doen zijn dan geven ze elkaar gewoon een hand @GroteMop1983 ow okDus als ik denk dat ze vies aan het doen zijn dan geven ze elkaar gewoon een hand

08-11-2017 15:48:15 GroteMop1983

Een soort handjevrijen in plaats van voetjevrijen. @stora : inderdaadEen soort handjevrijen in plaats van voetjevrijen.

08-11-2017 15:50:41 stora

@GroteMop1983 , en als een bij er niet van gediend is dan zegt die hou je hand bij je'.

08-11-2017 20:14:56 HHWB

T S Zou hij dan ook een voorkeur hebben aan een bloem links of rechts?

