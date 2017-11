Deze vervelende bug teistert iOS 11.1

iPhone of iPad-bezitters met iOS 11.1 hebben kans te maken te krijgen met een vervelende fout in de software. Het kan voorkomen dat de toetsenbord weigert om de letter ‘i’ te gebruiken. Nogal vervelend, gezien het feit dat veel woorden een ‘i’ bevatten. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar deze alinea.



Wie op de letter ‘i’ drukt kan een unicode-symbool krijgen. Ook komt het voor dat iOS kiest om de letter ‘A’ te gebruiken. Al met al een vervelende bug die voor de nodige irritatie kan zorgen.



Gelukkig is Apple op de hoogte van het probleem. Het techbedrijf werkt op de achtergrond aan een fix. Tot die tijd kunnen iOS-gebruikers de bug handmatig uitschakelen. Men moet de letter ‘I’ via Instellingen zelf toevoegen aan het toetsenbord. Op de website van Apple lees je hoe je dat moet doen.



iOS 11.1 werd eind oktober uitgerold op ondersteundende iPhones en iPads. In het verleden kwam het vaker voor dat nieuwe software releases van Apple gepaard gaan met fouten in de software. Het loont dan ook om soms even te wachten met updaten, zodat de ‘kinderziektes’ gefixt zijn.

Reacties

08-11-2017 12:07:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.663

OTindex: 2.889

AOS 11.1 dus

08-11-2017 12:19:52 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.468

OTindex: 7.145



Hij doet het gewoon bij mij! IiiiiiiiiiiiiiiiiHij doet het gewoon bij mij!

08-11-2017 12:32:01 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.029

OTindex: 27.735

Er is al een nieuwe beta versie van iOS 11.2. Het lost de Rekenmachine-bug op, waardoor het optellen van 1+2+3 niet het antwoord 6 opleverde.

08-11-2017 12:36:30 Balderic

Senior lid

WMRindex: 939

OTindex: 2



Ze testen niet en nemen hun gebruikers nooit serieus.

Toch blijven fanboys erbij dat het allemaal fantastisch is terwijl andere merken bewijzen dat het zoveel beter en mooier kan.



Nog even voor de liefhebbers een Het blijft grappig dat een firma met een eigen hardwareplatform elke keer zoveel fouten maakt. Ook de browser is een beetje de 'Explorer 6' van weleer.Ze testen niet en nemen hun gebruikers nooit serieus.Toch blijven fanboys erbij dat het allemaal fantastisch is terwijl andere merken bewijzen dat het zoveel beter en mooier kan.Nog even voor de liefhebbers een 'review'

08-11-2017 13:58:48 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.663

OTindex: 2.889

@Balderic :

Het is momenteel overigens met voorsprong de Hier nog een review.Het is momenteel overigens met voorsprong de breekbaarste ooit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: