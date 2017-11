Lil' Kleine kreeg 4000 euro boete in 1 maand

Lil' Kleine hoeft niet op de kleintjes te letten. De rapper vergaarde in 1 maand tijd een slordige 4000 euro aan parkeer- en snelheidsboetes.

Zijn commentaar: „Dat is kut, maar ja nu let ik erop.” In de Telegraaf vertelt de Drank en drugs-zanger dat hij een goede reden had voor de enorme hoeveelheid boetes. „Ik had geen Park Mobile genomen en ook niet over nagedacht en hele harde snelheidsboetes, maar dan net een soort van 48 kilometer te hard.” Gelukkig heeft hij inmiddels alles onder controle: „Nu heb ik Flitsmeister aan en Park Mobile geďnstalleerd. Dus dat komt helemaal goed.”



De 23-jarige Jorik Scholten benadrukt in het interview dat hij nooit dronken achter het stuur stapt, en mocht het een keertje wel gebeuren, dan heeft hij een prima oplossing: „Te lam zijn en in de auto stappen, om je vervolgens te realiseren dat je niet meer kan én mag rijden. Dus dan overnacht je maar in de auto ergens op de grachten.”



Die 4000 euro boete kon Lil' Kleine trouwens gemakkelijk missen. De rapper vertelde eerder dit jaar aan Volkskrant Magazine dat hij 500 euro per dag uitgeeft aan eten en hasj.

08-11-2017 11:14:52 Emmo

Quote:

...dat hij nooit dronken achter het stuur stapt, en mocht het een keertje wel gebeuren... Ik krijg de indruk dat mijnheer Scholten niet erg consequent en doordacht handelt. Zo te lezen is hij nog niet echt volwassen of toerekeningsvatbaar.



En zo iemand wordt geacht een rolmodel te zijn. Ik krijg de indruk dat mijnheer Scholten niet erg consequent en doordacht handelt. Zo te lezen is hij nog niet echt volwassen of toerekeningsvatbaar.En zo iemand wordt geacht een rolmodel te zijn.

08-11-2017 12:25:59 GroteMop1983

@Emmo :

Rolmodel???

Aan de scheldwoorden te zien, wil ik m niet als rolmodel voor de toekomst in de buurt hebben. Aan de scheldwoorden te zien, wil ik m niet als rolmodel voor de toekomst in de buurt hebben.

08-11-2017 14:22:22 Emmo

Mocht @venzje : Toch ben ik niet zeer geneigd om met de heer Scholten te gaan rollebollen.Mocht @GroteMop1983 : neigingen in die richting hebben, dan wens ik haar daarmee veel succes.

08-11-2017 14:25:39 venzje

(Ik geef onmiddellijk toe dat ik daar wellicht niet per se een goede kijk op heb.)



Laatste edit 08-11-2017 14:26 @Emmo : Ik ook niet. Maar hij lijkt me zo'n typische mooiboy waar sommige vrouwen misschien wel op vallen.(Ik geef onmiddellijk toe dat ik daar wellicht niet per se een goede kijk op heb.)

08-11-2017 14:27:38 Emmo

@venzje :

(Ik geef onmiddellijk toe dat ik daar wellicht niet per se een goede kijk op heb.) Quote(Ik geef onmiddellijk toe dat ik daar wellicht niet per se een goede kijk op heb.)

Anders zou je misschien moeten gaan wegduiken voor laagvliegende deegrollers. Goed dat je dat zegt.Anders zou je misschien moeten gaan wegduiken voor laagvliegende deegrollers.

