Man gaat tekeer tijdens reanimatie kind (1): Oprotten, ik moet naar mijn werk

Een Duitse automobilist heeft zich 'ongelooflijk en onmenselijk' gedragen tegenover ambulancebroeders die een 1-jarig jongetje aan het reanimeren waren. Hij vernielde de ambulance en schreeuwde: "Het maakt mij niet uit wie er gereanimeerd wordt, ik moet er langs omdat ik moet werken."



Het voorval gebeurde vrijdag bij een crèche in Berlijn maar werd gisteren pas door de Duitse politie naar buiten gebracht. Duitse media schrijven massaal over de gebeurtenis.



Het jongetje Leonard van 18 maanden was voor de ogen van crèchemedewerkers bewusteloos neergevallen. Het jongetje bleek een hartinfarct te hebben gekregen. Ambulancemedewerkers gingen zich zo snel mogelijk naar de crèche, maar konden hun auto niet kwijt omdat alle parkeerplekken bezet waren. Om te kunnen parkeren, moest een andere auto klem worden gezet.



Precies op dat moment kwam de eigenaar van die auto, een 23-jarige man die naar zijn werk moest, al schreeuwend aangerend.



Een ambulancemedewerker vertelt tegen de Duitse krant Bild hoe de man tekeer ging: "Hij riep meteen dat we moesten oprotten, omdat hij moest gaan werken. Toen we tegen hem zeiden dat we bezig waren met het reanimeren van een kindje, werd hij alleen maar kwader en trapte onder meer een spiegel stuk. Hij riep: 'Het kan me niet schelen wie er gereanimeerd wordt. Ik moet werken.'"



De vader van het jongetje heeft emotioneel gereageerd op de gebeurtenis: "Het gedrag van deze man is onmenselijk. Het ging over het leven van mijn zoon, maar hij dacht alleen maar aan zichzelf." Hoe het met het jongetje is, is niet bekend. De man is opgepakt en moest op het bureau zijn gedrag uitleggen.

Reacties

08-11-2017 09:30:33 venzje

Quote:

De man is opgepakt en moest op het bureau zijn gedrag uitleggen. Alleen maar uitleggen? "Ja agent, ik ben nu eenmaal een narcistische psychopaat, daar kan ik niks aan doen. Slechte jeugd, u weet hoe dat gaat..." Alleen maar uitleggen? "Ja agent, ik ben nu eenmaal een narcistische psychopaat, daar kan ik niks aan doen. Slechte jeugd, u weet hoe dat gaat..."

08-11-2017 09:37:20 BatFish

Dat soort volk mag naar een heropvoedingsgesticht worden gestuurd.

08-11-2017 09:43:28 Madarian

Ik ben voor een landelijke database van hulpverlener hinderaars. Staat men op die lijst, dan krijgen ze geen hulp als ze zelf in nood zijn.



Wat een egoïstische klootzak!

08-11-2017 10:45:08 stora

Als we weer verbinding hebben weten we of u niet op de zwarte lijst staat.

Dokters en verpleging horen iedereen te helpen, dat is de wet van... . Die ga ik even opzoeken.



ow ja, Hippocrates.

Laatste edit 08-11-2017 10:46 @Madarian , dan krijg je zoiets van, ow meneer we mogen u nog niet reanimeren want we hebben even een storing in de database.Als we weer verbinding hebben weten we of u niet op de zwarte lijst staat.Dokters en verpleging horen iedereen te helpen, dat is de wet van... . Die ga ik even opzoeken.ow ja, Hippocrates.

08-11-2017 10:53:17 Mamsie

En wat je niet ziet, bestaat niet voor veel mensen. Ja, deze man ziet niet wat er binnen aan de hand is maar alleen dat zíjn auto klem staat.En wat je niet ziet, bestaat niet voor veel mensen.

08-11-2017 10:55:06 linctus

Aso's heb je overal

08-11-2017 12:06:36 GroteMop1983

Bah! En als er iets met zijn eigen kind gebeurt of met hem, dan is het huis te klein en moeten ze opschieten om hem hulp te bieden.Bah!

08-11-2017 12:42:51 Balderic

Helemaal terecht. De man moest naar zijn werk en dat wordt al te vaak gehinderd door verkeer dat met sirenes ineens voorrang blijkt te hebben.

Ook de vluchtstrook zou beschikbaar moeten worden voor woon-werkverkeer en er moeten borden komen dat als er geen vluchtstrook is, de auto's links en rechts moeten gaan stilstaan om de werkende medemens erdoor te laten.

Je zal maar op iemand zitten wachten die een zakelijke afspraak heeft.



