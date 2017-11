Robot-badeend vestigt record met touwtjespringen

Jumpen heeft het record touwtjespringen voor robots gevestigd. De robot, die een beetje op een grote badeend lijkt, sprong in één minuut 106 keer over het touw.De touwtjespring-robot komt uit Japan. Daar worden regelmatig nieuwe robots bedacht.

08-11-2017 09:36:21

Wat ik mis in dit verhaal is of die robot echt zelf reageert op het touw - dus zijn sprongen daar op aan kan passen, of dat de mensen het touw op de sprongfrequentie van de robot aanpassen. Het tweede is niet zo indrukwekkend - dan zit er een veer onder die met een vaste frequentie springt. Als de robot zelf reageert op hoe snel het touw draait is het technisch wel interessant.