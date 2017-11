Na 13 jaar, 15 miskramen en een half miljoen dollar is dit stel eindelijk zwanger

Lindsay en Brian Vargas hebben al meer dan een half miljoen dollar uitgegeven om zwanger te worden en hebben al vijftien keer een miskraam gehad. Nu, na dertien jaar, hebben ze eindelijk geluk: ze zijn onverwacht zwanger geraakt van een tweeling.Lindsay vertelt aan de Amerikaanse website Yahoo dat toen zij en Brian besloten aan kinderen te beginnen, ze dacht dat ze na een paar maanden wel zwanger zou zijn. Maar na anderhalf jaar proberen, had ze door dat er iets mis was. Ze ging naar de gynaecoloog, die haar het middel Clomid gaf. Dat zou ervoor moeten zorgen dat haar eisprong op gang kwam."De arts bleef de dosis maar verhogen omdat ik niet zwanger raakte, maar hij hield mijn gezondheid niet in de gaten", vertelt ze. "Dat zorgde ervoor dat ik na een poosje een cyste zo groot als een softbal op één van mijn eierstokken had."De cyste werd operatief verwijderd en Lindsay en Brian besloten dat ze het wilden proberen met behulp van kunstmatige inseminatie. "Ik raakte de hele tijd zwanger, maar rond de acht weken bleek iedere keer dat ik de vrucht was verloren. Na de eerste vier miskramen vertelden we mensen niet meer dat ik zwanger was. Ik hield er een geheim leven op na omdat ik me ervoor schaamde dat er geen baby was.""Ik wilde zo graag gewoon blij kunnen zijn met een zwangerschap. En ik werd jaloers op andere vrouwen die wel zwanger waren, zelfs als ik ze tegenkwam in de supermarkt." Na 15 miskramen vertelde de dokter haar dat hij niets meer voor haar kon doen, en dat ze beter weer anticonceptie kon gaan gebruiken.Haar zus Kelly stelde toen voor dat ze draagmoeder zou kunnen worden voor hen. Dat had ze al eerder voorgesteld, maar Lindsay had altijd nee gezegd. "Ik wilde haar die last niet opleggen, ze is mijn beste vriend", zegt ze. Maar Kelly bleef aandringen, dus Lindsay ging uiteindelijk akkoord. "Mijn moeder was net overleden en ze had niet gewild dat we onze kinderwens opgaven."Toch lukte ook dat niet. Bij Kelly's eerste echo werd een tumor ontdekt, die samen met haar eierstok verwijderd moest worden. Daarna probeerden ze vier keer zwanger te raken met behulp van kunstmatige inseminatie, maar ook dat lukte niet. "We waren er kapot van."Lindsay en Brian besloten het nog één keer te proberen via een reageerbuis, en ondertussen geld in te zamelen op Go Fund Me, om zo de kosten voor een surrogaatmoeder te kunnen betalen. "Een zwangere vrouw zag die campagne, en vroeg ons of wij haar ongeboren baby wilden adopteren. We besloten het te doen." Het meisje werd geboren op 15 oktober.En toen kwam de grote verrassing: het was Lindsay en Brian met hun laatste twee eitjes gelukt om zwanger te worden. Ze kwamen veilig over de achtwekengrens heen, en bleken ook nog eens zwanger te zijn van een tweeling. In april worden de jongen en het meisje geboren. "We zijn door een hel gegaan om hier te komen, maar het was het waard."