Vergissing: herdershond leidt 9 schapen de huiskamer in

De jonge herdershond Rocky was zelf heel tevreden: hij had de negen schapen die hij hoedde de poort door gekregen. Het was alleen de verkeerde. Zo kwamen de 9 schapen terecht in de huiskamer van ‘hun’ boer. En op de video is te zien dat ze niet zo maar weer weg wilden. “Rocky leek heel tevreden met zijn prestatie”, aldus zijn eigenares Rosalyn Edwards (40) die samen met haar echtgenoot een kleine boerderij runt. “Maar hij zal toch nog een beetje extra training nodig hebben.”