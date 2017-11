07-11-2017 11:16:40

Quote:

mdat ze in het verleden haar welpjes telkens opat. “We weten niet zeker waarom ze dat doet

Quote:

ravot de panter nu dagelijks met een leeuw en een tijger die in dezelfde periode werden geboren.

Laatste edit 07-11-2017 11:21

Wat is er met de puppies van die moederhond gebeurd?Misschien wilde de pantermoeder haar kinderen een leven in gevangenschap besparen? of was ze er zelf gestresst door..Gaat de panterwelp straks blaffen?en waar zijn de moederleeuwin en de moedertijger?ze maken er daar wel een gezellige hutspot van.... Maar ja, die dieren zullen sowieso hun hele leven in een dierentuin doorbrengen, dus ze hoeven niet te leren leven als een panter/leeuw/tijger